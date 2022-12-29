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Giriş Tarihi: 29.12.2022 16:18 Son Güncelleme: 29.12.2022 16:28

İngiltere Premier Lig'de Erling Haaland ve Ederson Santana de Moraes'den Leeds United karşısında rekor

İngiltere Premier Lig’de Erling Haaland ve Ederson Santana de Moraes’den Leeds United karşısında rekor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Leeds United'ı 3-1 mağlup ettiği maçta Erling Haaland ve Ederson, farklı rekorların sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 2022 Dünya Kupası'nın ardından ilk maçında Leeds United'a konuk oldu.

Rodri ve Erling Haaland'ın (2) golleriyle sahadan 3-1 galip ayrılan Manchester City, puanını 35'e yükseltip lider Arsenal'i takibini sürdürdü. Ev sahibi Leeds United'ın tek golünü ise Pascal Struijk kaydetti.

Leeds United karşısında alınan galibiyette ise Erling Haaland ve Ederson rekor kırdı.
İNGİLTERE PREMIER LİG PUAN DURUMU
Karşılaşmayı 2 golle tamamlayan Erling Haaland, Premier Lig'de 20 gole en erken ulaşan oyuncu unvanını elde etti. Norveçli golcü, 20 gole 14 maçta ulaştı.

Takımın kalecisi Ederson ise farklı bir rekorun sahibi oldu. Brezilyalı kaleci, Manchester City gormasıyla 150. lig galibiyetini elde ederken bu başarıya 197 maçta ulaştı.

Ederson böylelikle lig tarihinde 150 galibiyete en erken ulaşan oyuncu unvanını elde etti. Bir önceki rekor, Manchester United'ın efsanevi isimlerinden Patrice Evra'ya (213) aitti.

Manchester City, İngiltere Premier Lig'de 31 Aralık Cumartesi günü sahasında Everton'la karşılaşacak.

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İngiltere Premier Lig'de Erling Haaland ve Ederson Santana de Moraes'den Leeds United karşısında rekor
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