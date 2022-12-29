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Giriş Tarihi: 29.12.2022 16:34 Son Güncelleme: 29.12.2022 16:35

Mac Allister, Juventus'a göz kırptı!

Mac Allister, Juventus’a göz kırptı!

Arjantin ile Dünya Kupası kazanan ve oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Alexis Mac Allister'ın Juventus'a gitmeye hazır olduğu belirtildi.

Dünya Kupası'ndaki performansıyla devleri peşine takan Alexis Mac Allister için transfer bir iddiası geldi. İtalyan basınına göre; Juventus, Arjantinli orta sahayı Adrien Rabiot'un yerine transfer etmeyi planlıyor.

Brighton forması giyen başarılı oyuncunun da yakın çevresine bu transfere onay vereceğini söylediği belirtildi. Alexis Mac Allister'ın Brighton ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Oyuncu için belirlenen bonservis ücretinin ise 42 milyon euro olarak tahmin edildiği ifade edildi. Haberde ayrıca, Juventus'un bu transferde işinin pek kolay olmayacağı da yazıldı.24 yaşındaki Arjantinli oyuncu Brighton formasıyla toplamda çıktığı 86 maçta 13 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi. (sporx.com)

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Mac Allister, Juventus'a göz kırptı!
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