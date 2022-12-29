Süper Lig’de Galatasaray zorlu Sivasspor deplasmanında! Galatasaray’ın ilk 11’i belli oldu

Süper Lig'in 16. haftasında geçen hafta liderliğe yükselen Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda mücadele ediyor. Üst üste 4 maçtır kazanan Galatasaray galibiyet serisini sürdürmek, geçen Kasımpaşa'yı deviren Sivasspor ise art arda ikinci maçını kazanmak için sahada...

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00 başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Kazımcan Karataş, Yunus Akgün ve Mathias Ross ile cezası olan Lucas Torreira bu maçta forma giyemiyor.

SİVASSPOR'DA SAKATLIK ŞOKU

Sivasspor'da ise sakatlanan Max Gradel, Camara ve Appindangoye Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı. Sivasspor-Galatasaray maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...



GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis