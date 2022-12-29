Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Giriş Tarihi: 29.12.2022 17:37

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

AA
Süper Lig’den 4 kulüp PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün, HangiKredi Ümraniyespor müsabakasındaki saha olayları gerekçesiyle disipline yollandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin, Atakaş Hatayspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarılırken, aynı müsabakada Atakaş Hatayspor'un ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle disipline gönderildiği ifade edildi.

Trabzonspor'un da VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesindeki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yaş sınırı kalktı! İşte EYT hesaplama tablosu: Başkan Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeyi verdi
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ı uyardı: "Sonu sizin için hiç iyi olmaz. Değil 12, 1 mil dahi vermeyiz"
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeleri canlı yayında peş peşe sıraladı! Teknolojiye 4 milyarlık destek
Türkiye'nin dev doğalgaz rezervi yalancıları çıldırttı! ABD'li firmalar tarihi keşfi teyit etti
KYK BURSU SON DAKİKA: KYK burs ödemeleri hesaplara yatırılıyor: Bakan Kasapoğlu açıkladı!
Övünün varoşlar
SON DAKİKA: SGK'dan EYT ve emekli maaşı açıklaması!
Masanın büyük akıllısı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK'dan yardım genelgesi: Bu ayrıntılara dikkat
İBB'nin algı oyunu böyle çöktü! İBB'nin kimliğini paylaştığı itfaiyeci PKK'nın dağ kadrosunda çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA