Süper Lig’den 4 kulüp PFDK’ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün, HangiKredi Ümraniyespor müsabakasındaki saha olayları gerekçesiyle disipline yollandığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin, Atakaş Hatayspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarılırken, aynı müsabakada Atakaş Hatayspor'un ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle disipline gönderildiği ifade edildi.
Trabzonspor'un da VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesindeki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.