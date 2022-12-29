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Giriş Tarihi: 29.12.2022 10:35 Son Güncelleme: 29.12.2022 10:35

TFF Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı yaş haddinden görevden ayrıldı

İHA
TFF Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı yaş haddinden görevden ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı, yaş haddinden görevinden ayrıldı. Yerine gelecek ismin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal'ın olacağı konuşuluyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı, görevden ayrıldığını duyurdu. Elbaşı, yaş haddinden ötürü görevine devam etmeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı yaptığı paylaşımda, "TFF Kayseri Bölge Müdürlüğü görevimden yaş haddi sebebiyle ayrılmış bulunmaktayım" açıklamasını yaptı.

Edinilen bilgilere göre, TFF Bölge Müdürlüğü için Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal'ın atanacağı söyleniyor. Ocak ayı içerisinde TFF Bölge müdürlüğüne resmi atama gerçekleştirilecek.

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TFF Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı yaş haddinden görevden ayrıldı
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