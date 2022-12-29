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Giriş Tarihi: 29.12.2022 15:44 Son Güncelleme: 29.12.2022 16:39

Trabzonspor'da 3 yolcu! Yusuf Yazıcı, Stefano Denswil ve Yusuf Erdoğan ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor’da 3 yolcu! Yusuf Yazıcı, Stefano Denswil ve Yusuf Erdoğan ile yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerindenTrabzonspor, ara transfer döneminde; Yusuf Yazıcı, Stefano Denswil ve Yusuf Erdoğan ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük karşısında 4-1'le ağır bir mağlubiyet alan Trabzonspor'da, ara transfer dönemindeki yolcular da netlik kazanmaya başlıyor.

Bordo-mavililer, Ocak döneminde Yusuf Yazıcı, Stefano Denswil ve Yusuf Erdoğan ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Trabzonspor, gelecek tekliflerde 3 oyuncu için de kolaylık sağlayacak.

Öte yandan Yusuf Erdoğan'ın, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile temasta olduğu belirtildi. Trabzonspor'la sözleşme feshi de söz konusu olan 30 yaşındaki futbolcu, bonservisini eline alması durumunda daha önce de formasını giydiği Kasımpaşa'ya imza atabilir. (sporx.com)

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Trabzonspor'da 3 yolcu! Yusuf Yazıcı, Stefano Denswil ve Yusuf Erdoğan ile yollar ayrılıyor
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