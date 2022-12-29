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Giriş Tarihi: 29.12.2022 11:47 Son Güncelleme: 29.12.2022 11:59

Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması!

Trabzonspor’dan Edin Visca açıklaması!

Trabzonspor, dün oynanan Fatih Karagümrük maçında omzundan sakatlanarak oyundan çıkan oyuncusu Edin Visca hakkında açıklama yaptı. Oyuncunun sol omuz köprücük kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı.

Süper Lig'de dün oynanan Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçında omzundan sakatlanarak çıkan ve ambulansla hastaneye götürülen Edin Visca'nın ameliyat edildiği açıklandı.

Boşnak oyuncunun daha önce kolu kırılmış ve uzun bir aradan sonra geçen hafta Fenerbahçe maçıyla sahalara dönmüştü.

TRABZONSPOR'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Futbol A Takım doktorumuz Halil Polat, futbolcumuz Edin Vişça'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Halil Polat, "Takımımızın deplasmanda oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca'nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuz bugün Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Erdil tarafından gerçekleştirilen ve bizim de eşlik ettiğimiz başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır" dedi.

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Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması!
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