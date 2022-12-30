Ali Koç’tan basın açıklamasında çarpıcı sözler!

"Dün gece oynanan maçın, bir hakem hatası yüzünden bir takımın avantaj sağlaması değil, şampiyonluk için yarışan diğer takımlara ve Sivasspor'un yarıştığı kulvarda da bir değişikliğe yol açtığını ifade etmek istiyorum."

"TRABZONSPOR MAÇINDA HANGİ YARDIMCI HAKEM ATANMASIN DİYE SORULSA O SERKAN ÇİMEN'DİR"

"Serkan Çimen için açıklama yaptık. Trabzonspor maçında bir hakem hatası olduğunu söylemiyorum ancak bunu yapmak garip. 46 yardımcı hakem var, böyle bir maça hangi hakem atanmasın diye sorulsa, Serkan Çimen çıkar."

"Bu bir ekip işi olduğu için, zorluk derecesi bu kadar yüksek olan bir maça Halil Umut Meler ve uzun süredir birlikte maç yönetmediği yardımcı hakemini atamak garip. Biz bu iki ismin en son ne zaman beraber maç yönettiğini bulamadık."

"O TAKIMIN HİÇBİR MAÇINA GÖREVLENDİRİLEMEZ MADDESİ VAR"

"Federasyona gittik. Bize çok güzel bir sunum yaptılar. Kriterleri anlattılar, nasıl hakem hataması yapıldığını gösterdiler. Hakem-takım ilişkisi kriteri var. Hakem bir takımın maçına görevlendirilmek istemiyorsa, o takımın hiçbir maçına görevlendirilemez maddesi var."

"Arda Kardeşler ve Erce Kardeşler örneği var... Yaşar Kemal Uğurlu'nun ise Adana Demirspor ve Trabzonspor maçına atanmak istemediği söylendi. Bu durumu araştırdık, böyle bir şey yok. Anladığımız şu, bu raporu hakem değil başkaları giriyor."

"YASİN KOL SÜPER LİG'DE ARTIK MAÇA ÇIKAMAYACAK"

"Yasin Kol, Beşiktaş maçında hata yapıyor ve daha sonrasında sadece 3 maçta görev alabiliyor. Fazlasını söyleyeyim, Yasin Kol'un hakemliği devre arasında bitirilecek. Yani artık Süper Lig'de maça çıkamayacak."

"Erden Timur, 'Kıyamet koparılıyor' dedi. Evet koparılıyor. Size ne oluyor diyemezsiniz çünkü biz de yarıştayız. Tüm takımlar yarışın içinde. Biz buraya sırf bu olay için çıkmadık, kasım ayında 3 defa konuşmamıza rağmen bu olay yaşandığı için buradayız."

"Federasyon, saha hakeminin yabancı olmasının imkansız olduğunu söyledi. Hakemlerin morali bozulur diye yabancı hakemlere karşıymış."