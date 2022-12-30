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Giriş Tarihi: 30.12.2022 12:15 Son Güncelleme: 30.12.2022 12:16

Beşiktaş Adana Demirspor'u mağlup etti ama tat vermedi

DHA
Beşiktaş Adana Demirspor’u mağlup etti ama tat vermedi

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yenerek, Bay geçeceği 17. haftaya rahat girdi. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 26'ya çıkartarak bir maç eksiğiyle 5. sıraya kadar yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golü Masuaku attı. Başarısız sonuçların yanı sıra, oyunun gelecek vaat etmemesi sonucu Valerien Ismael'i 11. haftada gönderen Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'in 6 maçlık performansının da (4 lig, 2 kupa) futbol açısından tat verdiği ve taraftarı mutlu ettiği pek söylenemez.

Siyah beyazlılar, Güneş döneminde oyun kurgusunu ve saha içi dizilişini büyük oranda değiştirdiği için, maç esnasında organize olma konusunda hala sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Dünya Kupası arasından sonra oynanan 3 maça bakıldığında, Şenol Güneş'in istediklerini yaptırma konusunda 40 günlük aranın bile yetmediği anlaşılıyor. Saiss'in yokluğu, Masuaku'nun 25 maç oynarsa bonservisinin zorunlu alınacak olmasından dolayı, defans hattında sürekli arayışta olan Güneş'in, orta sahadaki arayışının da bitmediği görülüyor. Dele Alli'nin hayal kırıklığı yaratan performansından dolayı elinde başka 10 numarası olmayan Şenol Güneş'in, transfer dönemine kadar 10 numarasız oyun kurgusuyla durumu idare etmeye çalıştığı da net olarak görülen bir detay. Bu durumda tecrübeli teknik adamın transfer döneminde Dele Alli'nin gönderilip yeni bir 10 numara istemesi bekleniyor. Şenol Güneş'in transferdeki diğer istekleri ise stoper ve sol bek.

MERT GÜNOK GÜVEN VERİYOR
Oyunculara dokunuşları ve performansı düşüşte olan futbolcuları yeniden yükseltmesiyle de ünlü olan Şenol Güneş'in, Beşiktaş'a 2. gelişinde dokunduğu ilk futbolcu Mert Günok oldu.

Uzun bir sakatlıktan sonra sezon başı iyileşmesine rağmen, güven sorunu yaşadığı gerekçesiyle Valerien Ismael tarafından değerlendirilmeyen Mert Günok, Şenol Güneş'in gelişiyle direkt kaleye geçti. Başarılı kurtarışlarının yanı sıra güven veren çıkışlarına, geriden oyun kurmasını ve çok başarılı paslarını da ekleyen tecrübeli eldiven, uzun zamandır kalede duyulan güven eksikliğini gidermeyi başardı.

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Beşiktaş Adana Demirspor'u mağlup etti ama tat vermedi
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