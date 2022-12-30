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Giriş Tarihi: 30.12.2022 12:24 Son Güncelleme: 30.12.2022 12:25

Boluspor Kulübü Başkanı Abak, ilk yarıyı değerlendirdi

AA
Boluspor Kulübü Başkanı Abak, ilk yarıyı değerlendirdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Dyorex Boluspor'un kulüp başkanı Savaş Abak, takımın ilk yarı sonu itibarıyla 15 yıldır görmediği 30 puan barajına ulaştığını bildirdi.

Abak, 2022-2023 sezonunun ilk yarısını değerlendirdiği toplantıda, sezon başında tüm olumsuzluklara rağmen başarı için kendisi ile yönetim kurulunun, maddi ve manevi her şeyi yapmaya gayret gösterdiğini söyledi.

"Olmayan bütçeyle haddimizi bilerek kadro oluşumuna başladık." diyen Abak, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile anlaştıklarını, kadroyu sahada mücadele eden ve karakteri düzgün futbolculardan oluşturmaya özen gösterdiklerini anlattı.

Abak, büyük oranda da başarılı olduklarını gördüklerini dile getirerek, "Lige başlamadan elinde 5 oyuncusu kalan, hiçbir geliri olmayan takım... Şehrin esnafı ve yönetim kurulu üyelerinin desteğiyle kadro kurduk. Bu kadro, ilk yarı sonu itibarıyla Boluspor'un Spor Toto 1. Lig'de 15 yıldır görmediği 30 puan barajına ulaştı. Ligde ikinciyle arasında sadece 2 puan fark olduğunun altını çizmek istiyoruz." diye konuştu.

Takıma güvendiğini ve inandığını vurgulayan Abak, "Birbirine güvenen kuvvetli bir kadroya sahibiz. Boluspor Kulübünü en iyi şekilde yönetmeye gayret gösteriyoruz. Yönetim olarak mali disiplini bozmadan, verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. İmkanlarımızı sonuna kadar zorluyoruz. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. İçeride, dışarıda bizleri yalnız bırakmadılar. İkinci yarı taraftarımızın çok daha fazla desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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Boluspor Kulübü Başkanı Abak, ilk yarıyı değerlendirdi
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