Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Adalet istiyoruz

Sivasspor - Galatasaray maçında hakem Erkan Özdamar'ın kararları tartışmalara neden olmuştu. Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur da gündeme dair basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Timur'un açıklamaları:

İlk defa bir futbol kulübü galibiyetinin sonrası sessizliğe bürünmeyip konuşuyor. Biz, herkes için adalet istiyoruz. Bundan önceki hatalarda olduğu gibi, federasyondan bu maçtaki tartışmalı pozisyonlarla alakalı açıklama bekliyoruz.

"TFF'DEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Biz, herkes için adalet istiyoruz. Bundan önceki hatalarda olduğu gibi, federasyondan bu maçtaki tartışmalı pozisyonlarla alakalı açıklama bekliyoruz. Bağımsız hakemlerle pozisyonları inceletip, görüşlerini alacağız.

ASpor CANLI YAYIN



