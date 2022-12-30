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Giriş Tarihi: 30.12.2022 10:54

Son dakika Galatasaray haberi: Bakteri ve soğuk sahayı bozdu

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Bakteri ve soğuk sahayı bozdu

Galatasaray cephesi stada gelir gelmez zemini kontrol etmeye çıktı. Teknik direktör Okan Buruk da Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay'la birlikte sahayı inceledi. Özellikle ceza sahası içinde patates tarlasını andıran saha, kalecilerin işini bir hayli zorlaştırdı.

Sivas'taki mücadele, şehirdeki soğuk hava düşünülerek saat 17.00'ye alınmıştı. Galatasaray cephesi stada gelir gelmez zemini kontrol etmeye çıktı. Teknik direktör Okan Buruk da Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay'la birlikte sahayı inceledi. Buruk karşılaşma öncesi, "Zeminin bir kısmı hastalık yaşamış. Bakteri nedeniyle çimler eksilmiş. Soğuk hava nedeniyle de bu mevsim zaten iyi bir zemin beklemiyorduk" diye konuştu. Özellikle ceza sahası içinde patates tarlasını andıran saha, kalecilerin işini bir hayli zorlaştırdı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Bakteri ve soğuk sahayı bozdu
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