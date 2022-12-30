Son dakika Galatasaray haberi: Bakteri ve soğuk sahayı bozdu

Galatasaray cephesi stada gelir gelmez zemini kontrol etmeye çıktı. Teknik direktör Okan Buruk da Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay'la birlikte sahayı inceledi. Özellikle ceza sahası içinde patates tarlasını andıran saha, kalecilerin işini bir hayli zorlaştırdı.
Sivas'taki mücadele, şehirdeki soğuk hava düşünülerek saat 17.00'ye alınmıştı. Galatasaray cephesi stada gelir gelmez zemini kontrol etmeye çıktı. Teknik direktörOkan Buruk da Sivasspor'unhocası Rıza Çalımbay'la birliktesahayı inceledi. Buruk karşılaşma öncesi, "Zemininbir kısmı hastalık yaşamış.Bakteri nedeniyle çimler eksilmiş.Soğuk hava nedeniyle debu mevsim zaten iyi bir zeminbeklemiyorduk" diye konuştu. Özellikle ceza sahası içinde patates tarlasını andıran saha, kalecilerin işini bir hayli zorlaştırdı.