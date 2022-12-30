Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK’da ikinci yarı hazırlıkları başladı
Giriş Tarihi: 30.12.2022 11:55

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK’da ikinci yarı hazırlıkları başladı

İHA
TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK’da ikinci yarı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, gerçekleştirdiği antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, "İkinci yarı maçlarına çok iyi hazırlanarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı 28 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular gruplar halinde özel çalışmalar gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar, ikinci yarı hazırlıklarına kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

ÖZGÜR ÇEK İLE YOLLAR AYRILDI
Öte yandan Manisa FK kulübünden yapılan açıklamada, Özgür Çek ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Futbolcumuz Özgür Çek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özgür Çek'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı manevrası! İki isme kapıları kapattı
EYT SON DAKİKA: Yaş sınırı kalktı! İşte EYT hesaplama tablosu: Başkan Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeyi verdi
Fondaş Halk Tv altılı masayı karıştırdı! Küçük ortak ateş püskürdü: İşbirlikçi, siyonist zihniyet mahsulü
Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran paylaşım! AKINCI'dan LGK-82 ile nokta atış
SON DAKİKA: Futbol efsanesi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti! Pele kimdir, neden öldü?
Son dakika: Savcı, İmamoğlu’na verilen cezayı istinafa götürdü
SON DAKİKA! EYT meclise ne zaman gelecek? Bakan Bilgin'den flaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar açıklaması
Külliye'de gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'ın "Ne kadar daha gençleştik?" sorusuna Bahçeli böyle yanıt verdi
Vermezler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK’da ikinci yarı hazırlıkları başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA