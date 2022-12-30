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Giriş Tarihi: 30.12.2022 11:16

Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı geçen sezonunun uzağında kaldı

AA
Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı geçen sezonunun uzağında kaldı

Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 yenilen Trabzonspor, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu arıyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı geçen sezonun uzağında kaldı. Geçen sezon ligin 15. haftasında 39 puan elde eden bordo mavililer, bu sezon aynı dönemde 13 puan daha az toplayarak 26 puanda kaldı.

Karadeniz ekibi, 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdiği geçen sezonun 15 haftalık döneminde 12 galibiyet, 3 beraberlik alarak 39 puanla puan cetvelinde 1. sırada yer alırken, bu sezon 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 26 puanla 6. sırada kendine yer bulabildi.

KALESİ DÜŞTÜ
Trabzonspor, 15 haftalık dönemde bu sezon daha az gol attı, daha fazla gol kalesinde gördü.

Bordo-mavililer, geçen sezon 31 gol atıp 11 gol yerken bu sezon 22 gol atıp 20 gole engel olamadı. Böylelikle 9 gol az atan Karadeniz ekibi, 9 gol de fazla yedi.

GEÇEN SEZON TOPLAMDA 3 KEZ MAĞLUP OLDU
Trabzonspor, geçen sezon lig boyunca 38 karşılaşmada 3 kez mağlup olurken bu sezon 15 haftalık dönemde aynı sayıda mağlubiyet yaşadı.

Geçen sezon Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-2, Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon da Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2, Adana Demirspor'a 3-2 ve VavaCars Fatih Karagümrük'e ise 4-1 mağlup oldu.

Trabzonspor, geçen sezon ilk 15 haftada yenilgi görmemişti.

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