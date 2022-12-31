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Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:43

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Antalyaspor ile 3 Ocak Salı günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında FT Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapan futbolcular antrenmanı çabukluk ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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