100. yılda şampiyonluk bize yakışır

Fenerbahçe'nin başarılı kaptanı Altay Bayındır, 2022'nin son gününde kulüp televizyonuna iddialı açıklamalarda bulundu. Yeni yıldan beklentisinin şampiyonluk olduğunu söyleyerek24 yaşındaki file bekçisi, hak ettikleri zafere kavuşacaklarını belirterek şöyle konuştu:İnşallah özlediğimiz, hasretle beklediğimiz şampiyonluğa Cumhuriyet'imizin 100. yılında ulaşırız. Bunun için mücadele vereceğiz.Benim F.Bahçe'de 4. yılım ama bu sene daha farklı, pozitif anlamda daha iyi bir hava var. Herkes neşeli, herkes ne zaman güleceğini, ne zaman ciddi olacağını ayırt ediyor.Taraftarlarımız yapabilecekleri her şeyi yapıyor. Onlara teşekkür ederiz. Biz, birlikteyken güzeliz. Biz, birlikte olduğumuz zaman farklı bir görüntü ortaya seren bir takımız.Lige en erken biz başladık. Avrupa maçlarımız, sürekli yolculuklarımız... İster istemez yorgunluklar üst üste binmişti.İnşallah bu güzel gidişat devam eder. Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz. Cumhuriyet'in 100. yılında da şampiyonluk en çok bize yakışır.Biz, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ya da lig ayrımı yapan bir takım değiliz. Her zaman maç maç gidiyoruz. Her karşılaşmaya dört dörtlük odaklanmış şekilde çıkıyoruz.ihtiyacımız var ve bunu yapabilecek kapasitemiz var. Mart'ta Avrupa Ligi başlayacak, onu da heyecanla bekliyoruz.Kenetlendiğimiz zaman bambaşka şeyler yaşatabilecek potansiyelimiz var. Geçmişte de bunu gösterdik. Birlikte olduğumuz sürece inşallah sağlıklı bir şekilde gideceğiz ve aşamayacağımız engelin olduğunu düşünmüyorum.Herkesin de yeni yılını tüm içtenliğimle kutluyorum.