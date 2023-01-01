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Giriş Tarihi: 1.1.2023

100. yılda şampiyonluk bize yakışır

100. yılda şampiyonluk bize yakışır

Fenerbahçe’nin file bekçisi Altay Bayındır iddialı konuştu: Ligde büyük hedefi kovaladıklarını söyleyen milli kaleci, "İnşallah özlediğimiz, hasretle beklediğimiz şampiyonluğa ulaşacağız" dedi

Fenerbahçe'nin başarılı kaptanı Altay Bayındır, 2022'nin son gününde kulüp televizyonuna iddialı açıklamalarda bulundu. Yeni yıldan beklentisinin şampiyonluk olduğunu söyleyerek rakiplere meydan okuyan 24 yaşındaki file bekçisi, hak ettikleri zafere kavuşacaklarını belirterek şöyle konuştu:
İnşallah özlediğimiz, hasretle beklediğimiz şampiyonluğa Cumhuriyet'imizin 100. yılında ulaşırız. Bunun için mücadele vereceğiz.
Benim F.Bahçe'de 4. yılım ama bu sene daha farklı, pozitif anlamda daha iyi bir hava var. Herkes neşeli, herkes ne zaman güleceğini, ne zaman ciddi olacağını ayırt ediyor. Çok iyi bir hocamız, teknik kadromuz var.
Taraftarlarımız yapabilecekleri her şeyi yapıyor. Onlara teşekkür ederiz. Biz, birlikteyken güzeliz. Biz, birlikte olduğumuz zaman farklı bir görüntü ortaya seren bir takımız.

UZUN ARA ÇOK İYİ GELDİ
Lige en erken biz başladık. Avrupa maçlarımız, sürekli yolculuklarımız... İster istemez yorgunluklar üst üste binmişti. Dünya Kupası bize de iyi geldi. İnşallah bu güzel gidişat devam eder. Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz. Cumhuriyet'in 100. yılında da şampiyonluk en çok bize yakışır.

AVRUPA'YI BEKLİYORUZ
Biz, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ya da lig ayrımı yapan bir takım değiliz. Her zaman maç maç gidiyoruz. Her karşılaşmaya dört dörtlük odaklanmış şekilde çıkıyoruz. Her kulvarda başarılı olmaya ihtiyacımız var ve bunu yapabilecek kapasitemiz var. Mart'ta Avrupa Ligi başlayacak, onu da heyecanla bekliyoruz.

GEÇİLMEYECEK ENGEL YOK
Kenetlendiğimiz zaman bambaşka şeyler yaşatabilecek potansiyelimiz var. Geçmişte de bunu gösterdik. Birlikte olduğumuz sürece inşallah sağlıklı bir şekilde gideceğiz ve aşamayacağımız engelin olduğunu düşünmüyorum. Her zaman destek diyorum. Herkesin de yeni yılını tüm içtenliğimle kutluyorum.

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100. yılda şampiyonluk bize yakışır
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