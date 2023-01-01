Cenk’e 10 numara jest!

Yaz transfer döneminde Everton ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş'a dönerek 3. dönemine başlayan Cenk Tosun'un yuvasındaki serüveni devam edecek.14 lig, 1 Türkiye Kupası maçında görev alan ve 570 dakika sahada kalıp 6 gol, 2 asist üreten tecrübeli oyuncunun bu performansı alkış topladı.31 yaşındaki oyuncu, sezon başında 1+1 yıllık kontrata imza atmış, karşılığında da 700 bin Euro maaşı kabul etmişti.Kısa süre içinde Cenk ile bir araya gelecek olan siyah-beyazlılar, sözleşmedeki opsiyonu devreye alarak +1 yıl daha ekleyecek.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir süredir 3-4-1-2 sistemi üzerinde duruyordu ancak Saiss'in sakatlığı denemeyi erteletmişti. Faslı stoper, Katar'da yaşadığı sakatlığı atlatırken salı günü takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. 32 yaşındaki oyuncunun dönüşüyle Güneş'in de aklında olan sistemi idmanlarda deneyeceği öğrenildi. İstediği verimi alması halinde ise Kasımpaşa maçına bu dizilişle çıkacağı kaydedildi.Beşiktaş'ta kaledeki soruna Mert Günok çare oldu. Tecrübeli file bekçisi, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle formayı sırtına geçirirken başarılı performanslara imza attı. Her maç kritik kurtarışlar yapan Mert, son oynanan Adana Demir karşısında da alkış aldı. Kaledeki problemin çözüldüğünü düşünen teknik heyet, ligde 33 yaşındaki eldivenle devam edecek.