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Giriş Tarihi: 1.1.2023

Cenk’e 10 numara jest!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Cenk’e 10 numara jest!

Beşiktaş yönetimi, tecrübeli golcüsü Cenk Tosun ile nikah tazeliyor. Sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesine 10 maç kalan Tosun Paşa için beklemek istemeyen siyah-beyazlı kurmaylar, yeni kontratı hazırladı

Yaz transfer döneminde Everton ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş'a dönerek 3. dönemine başlayan Cenk Tosun'un yuvasındaki serüveni devam edecek. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle adeta yeniden doğan Tosun Paşa, formayı kaptı ve kalitesini gösterdi. 14 lig, 1 Türkiye Kupası maçında görev alan ve 570 dakika sahada kalıp 6 gol, 2 asist üreten tecrübeli oyuncunun bu performansı alkış topladı.

ÜCRETİNDE İYİLEŞTİRME YAPILACAK
31 yaşındaki oyuncu, sezon başında 1+1 yıllık kontrata imza atmış, karşılığında da 700 bin Euro maaşı kabul etmişti. Kontratındaki opsiyon, 25 maça çıkması halinde devreye girecekti ancak yönetim, kalan 10 maçı beklemeyecek. Kısa süre içinde Cenk ile bir araya gelecek olan siyah-beyazlılar, sözleşmedeki opsiyonu devreye alarak +1 yıl daha ekleyecek. Ayrıca Cenk'in ücretine zam yapılması planlanıyor.

ÜÇLÜ DEFANS ZAMANI GELDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir süredir 3-4-1-2 sistemi üzerinde duruyordu ancak Saiss'in sakatlığı denemeyi erteletmişti. Faslı stoper, Katar'da yaşadığı sakatlığı atlatırken salı günü takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. 32 yaşındaki oyuncunun dönüşüyle Güneş'in de aklında olan sistemi idmanlarda deneyeceği öğrenildi. İstediği verimi alması halinde ise Kasımpaşa maçına bu dizilişle çıkacağı kaydedildi.

MERT YÜZ GÜLDÜRDÜ
Beşiktaş'ta kaledeki soruna Mert Günok çare oldu. Tecrübeli file bekçisi, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle formayı sırtına geçirirken başarılı performanslara imza attı. Her maç kritik kurtarışlar yapan Mert, son oynanan Adana Demir karşısında da alkış aldı. Kaledeki problemin çözüldüğünü düşünen teknik heyet, ligde 33 yaşındaki eldivenle devam edecek.

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Cenk’e 10 numara jest!
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