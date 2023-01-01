Maaşını 40’a katladı

Bu sezon Fenerbahçe orta alanında büyük bir çıkış yaparak dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek, yeni sözleşmesine kavuştu.İmza ile birlikte genç yıldızın kazancı da 40'a katlanacak.Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek için Avrupa kapısını kapatmıyor.Almanya'dan Bayer Leverkusen ile İtalya'dan Inter'in bir süredir İsmai'i takip ettirdiği biliniyor.Bu sezon Fenerbahçe'de önce ön libero, ardından 8 numara mevkiinde başarılı olan İsmail Yüksek, hem F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un hem de A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un vazgeçemediği isim olmayı başardı. Bu sezon sarılacivertli forma ile ligde ve Avrupa'da 16 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, takımına büyük katkı verdi.