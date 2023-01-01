Maaşını 40’a katladı

Fenerbahçe yönetiminden İsmail Yüksek’e büyük zam... 2025 yılında bitecek sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlanan genç oyuncunun maaşı da 250 bin TL'den 10 milyon TL'ye çıkarılıyor
Bu sezon Fenerbahçe orta alanında büyük bir çıkış yaparak dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek, yeni sözleşmesine kavuştu. Jesus ile birlikte çıkış yakalayanve A Milli Takım'a kadar yükselen23 yaşındaki futbolcu ile yönetimarasındaki görüşmeden anlaşmaçıktı ve 2025'te bitecek olan kontratının2027'ye kadar uzatılmasıiçin el sıkışıldı. İmza ile birlikte genç yıldızın kazancı da 40'a katlanacak. Şu anda yıllık 250 bin TL'yeoynayan İsmail'in ücretinin 10 milyonTL'ye çıkarılacağı öğrenildi.
AVRUPA'YA TRANSFER KAPISI AÇIK KALACAK
Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek için Avrupa kapısını kapatmıyor. Başkan Ali Koç, iyibir teklif alması halinde genç yeteneğegereken kolaylığın gösterileceğinibildirdi. Almanya'dan Bayer Leverkusen ile İtalya'dan Inter'in bir süredir İsmai'i takip ettirdiği biliniyor.
Bu sezon Fenerbahçe'de önce ön libero, ardından 8 numara mevkiinde başarılı olan İsmail Yüksek, hem F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un hem de A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un vazgeçemediği isim olmayı başardı. Bu sezon sarılacivertli forma ile ligde ve Avrupa'da 16 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, takımına büyük katkı verdi.