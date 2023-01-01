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Giriş Tarihi: 1.1.2023 10:56 Son Güncelleme: 1.1.2023 10:59

Son dakika Trabzonspor haberi: Edin Visca'nın en talihsiz sezonu!

Son dakika Trabzonspor haberi: Edin Visca’nın en talihsiz sezonu!

Son dakika Trabzonspor haberi: İstikrar abidesi olan Boşnak yıldız Edin Visca adeta nazara geldi. Kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Başakşehir’de sakatlık nedeniyle 19 müsabaka kaçıran Visca’nın, Fırtına’da ise daha bir sene dolmadan 21 karşılaşmada oynamaması kesinleşti.

Trabzonspor'un 4-1 kaybettiği Fatih Karagümrük maçında omzunun üzerine düşerek köprücük kemiğini kıran Edin Visca'nın en az 10 maç takımdan ayrı kalacağı açıklanmıştı. Sezon başında kolundaki sakatlıktan dolayı 11 müsabaka kaçıran ve iki hafta önce Fenerbahçe maçıyla sahalara dönen deneyimli futbolcu, yine uzun süre futbol sahalarından uzak kalacak. 32 yaşındaki oyuncu, futbol kariyerinin en uzun sakatlık sürecini Trabzonspor'da yaşadı.

ŞAMPİYONLUKTA BAŞROLÜ OYNADI

2011-12 sezonunda transfer olduğu Başakşehir'de 10.5 yıl forma giyip, şampiyonluk gören Edin Visca, turuncu-lacivertli formayla Süper Lig'de 307, TFF 1. Lig'de ise 34 maçta görev yaptı. Sakatlık nedeniyle sadece 19 karşılaşmaya çıkamadı. Oynayamadığı maçların 12'si 2020-21 sezonuna denk geldi. Trabzonspor'a transfer olduğu 2021- 22 sezonun ikinci yarısında 2. şampiyonluğu tadıp, hiç sakatlanmadı. Bu sezon ise kaçıracakları ile birlikte bu sayı 21'ye ulaşacak.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Edin Visca'nın en talihsiz sezonu!
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