Son dakika Trabzonspor haberi: Edin Visca’nın en talihsiz sezonu!

Trabzonspor'un 4-1 kaybettiği Fatih Karagümrük maçında omzunun üzerine düşerek köprücük kemiğini kıran Edin Visca'nın en az 10 maç takımdan ayrı kalacağı açıklanmıştı. Sezon başında kolundaki sakatlıktan dolayı 11 müsabaka kaçıran ve iki hafta önce Fenerbahçe maçıyla sahalara dönen deneyimli futbolcu, yine uzun süre futbol sahalarından uzak kalacak. 32 yaşındaki oyuncu, futbol kariyerinin en uzun sakatlık sürecini Trabzonspor'da yaşadı.



ŞAMPİYONLUKTA BAŞROLÜ OYNADI



2011-12 sezonunda transfer olduğu Başakşehir'de 10.5 yıl forma giyip, şampiyonluk gören Edin Visca, turuncu-lacivertli formayla Süper Lig'de 307, TFF 1. Lig'de ise 34 maçta görev yaptı. Sakatlık nedeniyle sadece 19 karşılaşmaya çıkamadı. Oynayamadığı maçların 12'si 2020-21 sezonuna denk geldi. Trabzonspor'a transfer olduğu 2021- 22 sezonun ikinci yarısında 2. şampiyonluğu tadıp, hiç sakatlanmadı. Bu sezon ise kaçıracakları ile birlikte bu sayı 21'ye ulaşacak.