Visca’nın en talihsiz sezonu

İstikrar abidesi olan Boşnak yıldız adeta nazara geldi. Kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Başakşehir’de sakatlık nedeniyle 19 müsabaka kaçıran Edin Visca’nın, Fırtına’da ise daha bir sene dolmadan 21 karşılaşmada oynamaması kesinleşti
Trabzonspor'un 4-1 kaybettiği Fatih Karagümrük maçında omzunun üzerine düşerek köprücük kemiğini kıran Edin Visca'nın en az 10 maç takımdan ayrı kalacağı açıklanmıştı. Sezonbaşında kolundaki sakatlıktandolayı 11 müsabakakaçıran ve iki hafta önce Fenerbahçe maçıyla sahalara dönen deneyimli futbolcu, yine uzun süre futbol sahalarından uzak kalacak. 32 yaşındakioyuncu, futbol kariyerininen uzun sakatlık süreciniTrabzonspor'da yaşadı.
ŞAMPİYONLUKTA BAŞROLÜ OYNADI
2011-12 sezonunda transfer olduğu Başakşehir'de 10.5 yıl forma giyip, şampiyonluk gören Edin Visca, turuncu-lacivertli formayla Süper Lig'de 307, TFF 1. Lig'de ise 34 maçta görev yaptı. Sakatlık nedeniyle sadece 19 karşılaşmaya çıkamadı. Oynayamadığımaçların 12'si 2020-21 sezonunadenk geldi. Trabzonspor'a transfer olduğu 2021- 22 sezonun ikinci yarısında 2. şampiyonluğu tadıp, hiç sakatlanmadı. Bu sezon ise kaçıracakları ile birlikte bu sayı 21'ye ulaşacak.
İKİ YILDIZA TALİP VAR!
Trabzonspor'un golcü futbolcusu Maxi Gomez'le Amerika Ligi'nden (MLS) iki takımın ilgilendiği ve resmi teklifte bulunmaya hazırlandıkları öğrenildi. Sezon başında sözleşmesi uzatılan Djaniny Semedo'nun ise Arabistan ve Meksika kulüplerinin listesinde olduğu kaydedildi. Al Hilal'in, tecrübeli forvet oyuncusu için 2.5 milyon Euro'luk teklifle Trabzonspor'un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında.