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Giriş Tarihi: 1.1.2023

Visca’nın en talihsiz sezonu

YUNUS EMRE SEL
Visca’nın en talihsiz sezonu

İstikrar abidesi olan Boşnak yıldız adeta nazara geldi. Kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Başakşehir’de sakatlık nedeniyle 19 müsabaka kaçıran Edin Visca’nın, Fırtına’da ise daha bir sene dolmadan 21 karşılaşmada oynamaması kesinleşti

Trabzonspor'un 4-1 kaybettiği Fatih Karagümrük maçında omzunun üzerine düşerek köprücük kemiğini kıran Edin Visca'nın en az 10 maç takımdan ayrı kalacağı açıklanmıştı. Sezon başında kolundaki sakatlıktan dolayı 11 müsabaka kaçıran ve iki hafta önce Fenerbahçe maçıyla sahalara dönen deneyimli futbolcu, yine uzun süre futbol sahalarından uzak kalacak. 32 yaşındaki oyuncu, futbol kariyerinin en uzun sakatlık sürecini Trabzonspor'da yaşadı.

ŞAMPİYONLUKTA BAŞROLÜ OYNADI
2011-12 sezonunda transfer olduğu Başakşehir'de 10.5 yıl forma giyip, şampiyonluk gören Edin Visca, turuncu-lacivertli formayla Süper Lig'de 307, TFF 1. Lig'de ise 34 maçta görev yaptı. Sakatlık nedeniyle sadece 19 karşılaşmaya çıkamadı. Oynayamadığı maçların 12'si 2020-21 sezonuna denk geldi. Trabzonspor'a transfer olduğu 2021- 22 sezonun ikinci yarısında 2. şampiyonluğu tadıp, hiç sakatlanmadı. Bu sezon ise kaçıracakları ile birlikte bu sayı 21'ye ulaşacak.

İKİ YILDIZA TALİP VAR!
Trabzonspor'un golcü futbolcusu Maxi Gomez'le Amerika Ligi'nden (MLS) iki takımın ilgilendiği ve resmi teklifte bulunmaya hazırlandıkları öğrenildi. Sezon başında sözleşmesi uzatılan Djaniny Semedo'nun ise Arabistan ve Meksika kulüplerinin listesinde olduğu kaydedildi. Al Hilal'in, tecrübeli forvet oyuncusu için 2.5 milyon Euro'luk teklifle Trabzonspor'un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında.

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Visca’nın en talihsiz sezonu
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