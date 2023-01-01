Visca’nın en talihsiz sezonu

Trabzonspor'un 4-1 kaybettiği Fatih Karagümrük maçında omzunun üzerine düşerek köprücük kemiğini kıran Edin Visca'nın en az 10 maç takımdan ayrı kalacağı açıklanmıştı.ve iki hafta önce Fenerbahçe maçıyla sahalara dönen deneyimli futbolcu, yine uzun süre futbol sahalarından uzak kalacak.2011-12 sezonunda transfer olduğu Başakşehir'de 10.5 yıl forma giyip, şampiyonluk gören Edin Visca, turuncu-lacivertli formayla Süper Lig'de 307, TFF 1. Lig'de ise 34 maçta görev yaptı. Sakatlık nedeniyle sadece 19 karşılaşmaya çıkamadı.Trabzonspor'a transfer olduğu 2021- 22 sezonun ikinci yarısında 2. şampiyonluğu tadıp, hiç sakatlanmadı. Bu sezon ise kaçıracakları ile birlikte bu sayı 21'ye ulaşacak.Trabzonspor'un golcü futbolcusu Maxi Gomez'le Amerika Ligi'nden (MLS) iki takımın ilgilendiği ve resmi teklifte bulunmaya hazırlandıkları öğrenildi. Sezon başında sözleşmesi uzatılan Djaniny Semedo'nun ise Arabistan ve Meksika kulüplerinin listesinde olduğu kaydedildi. Al Hilal'in, tecrübeli forvet oyuncusu için 2.5 milyon Euro'luk teklifle Trabzonspor'un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında.