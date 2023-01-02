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Giriş Tarihi: 2.1.2023

3 mevkiye transfer

YUNUS EMRE SEL
3 mevkiye transfer

Trabzonspor, ara dönemde sağ kanat, merkez orta saha ve forvete takviye yapmayı planlıyor. Bordo-mavililerde Visca'nın sakatlığı, Hamsik ve Djaniny'nin ayrılma ihtimalleri yönetim ve teknik heyetin hesaplarının değişmesine neden oldu

Trabzonspor'dan ara dönemde transfer beklenmiyordu. Ancak Edin Visca'nın sakatlığı, Marek Hamsik ve Djaniny Semedo'nun ayrılma ihtimalleri nedeniyle yeni bir transfer planlamasına gidildi. Visca'nın durumu sonrasında sağ kanat için Doğukan Sinik, Efecan Karaca ve Halil Akbunar'ın ilk sıralarda yer aldığı öğrenildi. Masouras'ın da yeniden gündeme gelme ihtimali bulunuyor.

KOMİTE KARAR İÇİN TOPLANACAK
Merkez orta sahaya transfer yapılıp yapılmayacağını Marek Hamsik'in durumu belirleyecek. Napoli'ye geri dönme ihtimali bulunan 35 yaşındaki futbolcu, Trabzon'dan ayrılırsa bu bölge için de harekete geçilecek. Ayrıca Djaniny'nin Suudi Arabistan'dan gelmesi muhtemel teklifi değerlendirmesi halinde forvet bölgesine de takviye gerçekleşecek. Konu hakkında son karar önümüzdeki günlerde yapılacak olan transfer komitesi toplantısında verilecek.

HAMSİK'E DEVLET NİŞANI
Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, ülkesinde devlet nişanı ile onurlandırıldı. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, 35 yaşındaki futbolcuya spor alanında ülkenin gelişimine olağanüstü katkı sağladığı ve yurt dışındaki prestijini artırdığı için Rad Ludovit Stur nişanını verdi. Caputova, Hamsik'e bundan sonraki kariyerinde de başarı dileklerini iletti.

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3 mevkiye transfer
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