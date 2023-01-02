3 mevkiye transfer

Trabzonspor'dan ara dönemde transfer beklenmiyordu. Ancak Edin Visca'nın sakatlığı, Marek Hamsik ve Djaniny Semedo'nun ayrılma ihtimalleri nedeniyle yeni bir transfer planlamasına gidildi. Visca'nın durumu sonrasında sağ kanat için Doğukan Sinik, Efecan Karaca ve Halil Akbunar'ın ilk sıralarda yer aldığı öğrenildi.Merkez orta sahaya transfer yapılıp yapılmayacağını Marek Hamsik'in durumu belirleyecek. Napoli'ye geri dönme ihtimali bulunan 35 yaşındaki futbolcu, Trabzon'dan ayrılırsa bu bölge için de harekete geçilecek.Konu hakkında son karar önümüzdeki günlerde yapılacak olan transfer komitesi toplantısında verilecek.Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, ülkesinde devlet nişanı ile onurlandırıldı. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, 35 yaşındaki futbolcuya spor alanında ülkenin gelişimine olağanüstü katkı sağladığı ve yurt dışındaki prestijini artırdığı için Rad Ludovit Stur nişanını verdi. Caputova, Hamsik'e bundan sonraki kariyerinde de başarı dileklerini iletti.