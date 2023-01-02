Ay-yıldıza koşuyor

Abdülkerim Bardakcı Aslan’ı zirveye taşıdı, sıra milli formada. G.Saray'daki ilk sezonunda alkışları toplayan 28 yaşındaki stoper, 25 Mart'taki Ermenistan maçında ilk 11'de olmak için iyice hırslandı
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, eleştirilere performansıyla cevap verdi. Hem savunmadaki rolü hem de hücuma katkısıyla sarı-kırmızılı takımın 2022 yılını zirvede bitirmesinde büyük rol oynadı. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmeziolan 28 yaşındakifutbolcu, gözünümilli formayadikti. Nelsson ile uyumu göz dolduran Abdülkerim,2024 AvrupaŞampiyonasıElemeleri'ndeilk 11'deşans istiyor.
KUNTZ'A MESAJ VERDİ
Sezon başındaki eleştirilere kulak tıkayan ve futboluna odaklanan başarılı defans, mental olarak kendini toparladı. BaşakşehirmücadelesindeGalatasaray formasıylailk kez gol sevinci yaşadı. Zorlu Sivasspor karşılaşmasında Barış Alper'e attığı uzun pasla galibiyet golünün hazırlayıcısı oldu. Daha önce hiç Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçiremeyen AbdülkerimBardakcı,Milli Takım TeknikDirektörü Kuntz'undikkatini çekerek25 Mart'taki Ermenistanmaçı içindaha da hırslandı.
BİR GÖRÜŞ
Levent TÜZEMEN: Mühendis gibiydi!
Marcao'dan sonra sol ayaklı stoper Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmek G.Saray adına doğru hamle oldu. Savunmaya yerli stoper geldi. Basitoynadığında verimli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle defanstan attığı uzun paslar hücum hattındaki oyunculara pozisyon yaratıyor. Sivas'taki galibiyetin mimarı Barış Alper olsa bile Abdülkerim'in pası adeta mühendis gibiydi. Başarılı savunmacı hızla kendini geliştiriyor. Zaman zaman savunmadan topla hücuma çıkıyor ancak Abdülkerim'e bir uyarım var: Bu çıkışlarda sonuna kadar gitmemeli, arkadaşlarına pas vermeyi düşünmeli. Sonuç; Abdülkerim'i başarılı buluyorum.