Ay-yıldıza koşuyor

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, eleştirilere performansıyla cevap verdi. Hem savunmadaki rolü hem de hücuma katkısıyla sarı-kırmızılı takımın 2022 yılını zirvede bitirmesinde büyük rol oynadı. Teknik direktörNelsson ile uyumu göz dolduranSezon başındaki eleştirilere kulak tıkayan ve futboluna odaklanan başarılı defans, mental olarak kendini toparladı.Zorlu Sivasspor karşılaşmasında Barış Alper'e attığı uzun pasla galibiyet golünün hazırlayıcısı oldu. Daha önce hiç Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçiremeyenMarcao'dan sonra sol ayaklı stoper Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmek G.Saray adına doğru hamle oldu. Savunmaya yerli stoper geldi.Özellikle defanstan attığı uzun paslar hücum hattındaki oyunculara pozisyon yaratıyor. Sivas'taki galibiyetin mimarı Barış Alper olsa bile Abdülkerim'in pası adeta mühendis gibiydi. Başarılı savunmacı hızla kendini geliştiriyor. Zaman zaman savunmadan topla hücuma çıkıyor ancak Abdülkerim'e bir uyarım var: Bu çıkışlarda sonuna kadar gitmemeli, arkadaşlarına pas vermeyi düşünmeli. Sonuç; Abdülkerim'i başarılı buluyorum.