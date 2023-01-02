Dembele uçtu! 6 milyon Euro istedi

Seferovic'le ara transfer döneminde yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, sezon sonunda 38 yaşına basacak Gomis'e veda edecek. Forvet arayan sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir Moussa Dembele ile ilgileniyor. Direktolarak oyucunun kendisi ile iletişime geçenAslan, Lyon'la sözleşmesini uzatmayan 26yaşındaki Fransız forvetin talebi karşısındageri adım attı. Dembele'nin imza parasıyla birlikte yıllık 6 milyon Euro (120 milyon TL) istediği ortaya çıktı. Yıllık 3.5 milyon Euroödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar,Dembele'den ücretinde indirime gitmesinibekliyor.