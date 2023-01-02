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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Dembele uçtu! 6 milyon Euro istedi

MEHMET ÖZCAN
Dembele uçtu! 6 milyon Euro istedi
Seferovic'le ara transfer döneminde yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, sezon sonunda 38 yaşına basacak Gomis'e veda edecek. Forvet arayan sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir Moussa Dembele ile ilgileniyor. Direkt olarak oyucunun kendisi ile iletişime geçen Aslan, Lyon'la sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki Fransız forvetin talebi karşısında geri adım attı. Dembele'nin imza parasıyla birlikte yıllık 6 milyon Euro (120 milyon TL) istediği ortaya çıktı. Yıllık 3.5 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, Dembele'den ücretinde indirime gitmesini bekliyor.

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Dembele uçtu! 6 milyon Euro istedi
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