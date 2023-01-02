Enzo Fernandez Premier Lig yolunda

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea orta sahasına takviye yapmak istiyor. Londra ekibinin hedefinde Enzo Fernandez var.

Dünya şampiyonu Arjantin'in en önemli oyuncularından Fernandez için Chelsea, 130 milyon Euro seviyesinde bir bonservis ödemeye hazır.

İki kulüp arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi. Kulüplerin ödeme planı üzerinde uzlaşması halinde imzaların atılacağı ifade ediliyor.

Benfica formasıyla bu sezon 25 resmi maça çıkan Enzo Fernandez 3 gol, 5 asistlik skor katkısı yaptı.

21 yaşındaki futbolcu Arjantin Milli Takımı'yla Katar'da Dünya Kupası'nı kaldırmanın sevincini yaşamıştı. (ntvspor.net)