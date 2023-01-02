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Giriş Tarihi: 2.1.2023 10:42

Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olacak! Tek eksik Joao Pedro...

Fenerbahçe, Antalyaspor’a konuk olacak! Tek eksik Joao Pedro...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, yarın Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde, Joao Pedro dışında eksik bulunmuyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olacak! Tek eksik Joao Pedro...
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