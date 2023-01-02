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Giriş Tarihi: 2.1.2023 16:22 Son Güncelleme: 2.1.2023 16:33

Fenerbahçe'nin Fraport Tav Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe’nin Fraport Tav Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Açıklanan kadroda 3 oyuncu yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında Fraport Tav Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. 8 Ocak pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, derbi öncesi Antalya maçını kazanarak moral kazanmak istiyor.

AÇIKLANAN KAMP KADROSUNDA ŞU OYUNCULAR YER ALDI: Altay Bayındır, Ertuğrul Taşkıran, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, William Arao, EzgjanAlioski, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Enrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi,

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'nin yarın oynayacağı Fraport Tav Antalyaspor maçında 3 oyuncu kamp kadrosunda yer almadı. Açıklanan kadroda Joao Pedro, Luan Peres ve Enner Valencia yer almazken, Arda Güler'de açıklanan kamp kadrosuna sonradan dahil edildi.

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Fenerbahçe'nin Fraport Tav Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
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