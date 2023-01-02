Galatasaray’a Güney Kore’den golcü! Cho Gue- Sung...

Galatasaray'ın gündemine son olarak uzaklardan bir isim geldi.

Daily Record, Celtic'in kadrosuna katmak istediği Güney Koreli forvet Cho Gue-sung ile Galatasaray'ın da ilgilendiğini belirtti. Cho Gue-sung ile daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilmişti. Kim Min-jae transferinde elde edilen başarı sonrası hücum hattına da Güney Kore'den Cho Gue-sung hamlesinin yapılabileceği aktarılıyordu.

DÜNYA KUPASI İLE POPÜLERLİĞİ ARTTI

Güney Koreli yıldızın videoları milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, yoğun ilgi karşısında Gue-Sung, Dünya Kupası'na odaklanabilmek için telefonunu kapatmak zorunda kaldı.

Güney Kore medyasında yapılan haberlerde, "Telefonu bütün gece çalıyordu. Onu uyanık tutuyordu. Futbola konsantre olmaya çalışıyordu ve sürekli mesajlar geliyordu." gibi sözlere yer verildi.

GOL KRALI OLDU

Cho, Kore Ligi'nde sezonun büyük bölümünü Güney Kore ordusunun takımı olan, her sene diğer kulüplerden kiralık olarak gelen oyuncularla kadro kuran Gimcheon Sangmu'da geçirdi. 24 yaşındaki forvet, 17 golle ligde Joo Min-kyu ile birlikte gol kralı oldu. Gimcheon zar zor ligde kalmasına rağmen Cho gollerinin 13'ünü bu takımda kaydetti.

KARARI Dİ MATTEO VERECEK

Chelsea ve West Ham'ın eski menajeri Roberto Di Matteo, Cho Gue-sung'un bonservisinin bulunduğu Jeonbuk Hyundai Motors'un başına geçmeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının oyuncunun geleceğine ilişkin kararı vermesi bekleniyor. Celtic ve Galatasaray'ın son dönemde transfer adına temaslarının arttığı aktarılıyor.(sporx.com)