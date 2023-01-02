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Giriş Tarihi: 2.1.2023 15:03 Son Güncelleme: 2.1.2023 15:32

Galatasaray'a kötü haber! Emre Taşdemir yeniden sakatlandı...

Galatasaray’a kötü haber! Emre Taşdemir yeniden sakatlandı...

Galatasaray'da Emre Taşdemir son antrenmanda sakatlandı. 27 yaşındaki sol bek, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı-Kırmızılı takım bugün yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

EMRE TAŞDEMİR SAKATLANDI
Galatasaray'da bu sezon Karagümrük, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında süre alan Emre Taşdemir yeniden sakatlandı. TRT Spor'un haberine göre; Emre Taşdemir'in Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

GALATASARAY KULÜBÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE: "Sol arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrı kaldıktan sonra tedavisi tamamlanan ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren Emre Taşdemir'in sağ arka adalesinde hafif zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Galatasaray'da kadroda elde kalan tek sol bek alternatifi Patrick van Aanholt görünüyor. Okan Buruk bu sezon zaman zaman bu bölgede Leo Dubois'e de şans verdi. Sol ayaklı Berkan Kutlu da milli takım ve Galatasaray'da zaman zaman sol bekte şans buldu. (Trt Spor)

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Galatasaray'a kötü haber! Emre Taşdemir yeniden sakatlandı...
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