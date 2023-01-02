İbrahim Sehic'ten SABAH Spor'a özel itiraflar! "Ahmet'i kaybetmek bizi etkiledi"

"MERSİN'DE YANIYOR, ERZURUM'DA DONUYORDUM"

Mersin, Erzurum ve Konya'da yaşadım. Üçü de birbirinden çok farklı yerler. Mersin'de Kasım ayında bile yaz sıcağı olan, neredeyse 365 gün güneşli havanın olduğu, denizin havuzun devamlı keyfini çıkardığınız içinizin ısındığı bir şehir. Devamında gittiğim Erzurum ise -25, -30'ları gören, en üst seviyeye ulaşmayı isteyen bir oyuncu için zor bir yer. Çünkü çok soğuk ve antrenmanlar için elverişli ortam olmuyordu. Antrenman yaparken zorluklar çekiyorduk, ellerim parmaklarım donuyordu. Ancak Erzurum insanı çok sıcakkanlıydı, taraftarları da çok ateşliydi bu apayrı bir detay. Konya ise iki şehrin tam ortası gibi. Biraz Erzurum, biraz Mersin gibi. Daha ılımlı bir havaya sahip, lokasyonu çok güzel. Konya yaşanabilir şehir olarak en iyi yerlerden birisi. Futbola odaklananlar için harikulade bir takım, aile ortamına da çok uygun bir yer.

En güzel stadyum: Allianz Arena (Bayern Münih)

En iyi atmosfer: Celtic Park

En iyi futbolcu: Lionel Messi

En iyi kaleci: Manuel Neuer

Futbolcu olmasaydı ne olurdu: Fizyoterapist

En sevdiği yemek: Annemin yemekleri

En güzel şehir: Saraybosna

Takımın en çalışkanı: Amir Hadziahmetovic

Takımın en eğlencelisi: Uche Ikpeazu

Takımın en iyi giyineni: Endri Çekici

EN İYİ 11'İ

Neuer

Lahm - Cannavaro - Maldini - Ashley Cole

Xavi - Seedorf

Cristiano - Ronaldinho - Messi

Ronaldo Nazario