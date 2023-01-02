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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Kanarya’da toplu imza!

Kanarya’da toplu imza!
Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan futbolcuların yanı sıra performansı iyi olan oyuncuların da kontratını uzatmak istiyor. Anlaşma sağlanan İsmail Yüksek dışında Valencia, Zajc, Altay, Crespo ve Gustavo Henrique ile görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, 10-15 Ocak tarihini hedef olarak belirledi. Bu isimlerle bir an önce anlaşmak isteyen yönetim, toplu imza töreni yapmayı planlıyor. 1.2 milyon Euro kazanan Miha Zajc'a yıllık 1.4 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat önerilecek. Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Henrique'nin de bonservisi alınacak ve resmen Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak. Sambacı için Flamengo'ya 1.4 milyon Euro ödeme yapılacak.

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Kanarya’da toplu imza!
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