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Giriş Tarihi: 2.1.2023 13:39 Son Güncelleme: 2.1.2023 13:40

Lincoln Henrique üçüncü kez nikah kıydı!

Lincoln Henrique üçüncü kez nikah kıydı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Lincoln Henrique, 16 yaşından bu yana birlikte olduğu eşi Adriana Muller ile 3. kez dünya evine girdi.

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla hocası Jesus'un en fazla forma verdiği isimlerden biri olan Lincoln Henrique, özel hayatında da dikkat çekici bir adım attı. Yıldız oyuncu, 16 yaşından bu yana birlikte olduğu eşi Adriana Muller ile 3. kez dünya evine girdi.

Daha önce Brezilya'da ve Portekiz'de resmi olarak evlenen çift, aşklarını Türkiye'de de resmiyete döktü. Lincoln Henrique ve Brezilyalı influencer eşi Adriana Muller, geçtiğimiz günlerde resmi olarak Türkiye'de de nikah kıydı. (Milliyet)

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Lincoln Henrique üçüncü kez nikah kıydı!
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