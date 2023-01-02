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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Pele’nin öldüğünü annesi bilmiyor!

Pele’nin öldüğünü annesi bilmiyor!
Dünya futbolunun efsanesi Pele 29 Aralık akşamı hayatını kaybetmiş, Brezilya'da 3 günlük ulusal yas ilan edilirken sevenleri de büyük üzüntü yaşamıştı. 82 yaşında vefat eden Pele ile ilgili acı bir gerçeği de kız kardeşi Maria Lucia do Nascimento duyurdu. Nascimento, "Annem (Celeste Arantes) 100 yaşında. Dünyada olan bitenin çok az farkına varabiliyor. Pele'nin ölümünden sonra konuştuk ama oğlunun öldüğünü bilmiyor. Kendi dünyasında yaşıyor diyebilirim" ifadelerini kullandı. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, bugün Brezilya'nın Santos kentinde düzenlenecek Pele'nin cenaze törenine katılacağı bildirildi.

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Pele’nin öldüğünü annesi bilmiyor!
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