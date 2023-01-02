Pep Guardiola: Ferguson olmaya niyetim yok

Manchester City'nin dünyaca ünlü İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yakın zamanda Manchester City ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatan Guardiola, kulüpteki kariyerinin 20 yıldan fazla sürmeyeceğini söyledi. Alex Ferguson ve Arsene Wenger'in Manchester United ve Arsenal'deki kariyerlerini tekrarlamayacağını söyleyen Guardiola, "Kulüpte doğru şeyler olmadığını hissettiğim anda ya istifa ederim ya da kontratımı yenilemem. Ferguson veya Wenger kadar uzun bir süre burada olmayacağım. Kontratlar sadece birer kağıt parçası." dedi.

"EĞER BİRBİRİMİZİ YORARSAK..."

Sözlerine devam eden İspanyol teknik adam, "Buradaki sözleşmemi uzattım çünkü takımın benim liderliğimde halen iyi şeyler yapabileceğine inanıyorum. Ancak futbolda önemli olan tek şey sonuçlardır. Eğer birbirimizi yormaya başlarsak, kontratımın sonuna kadar burada kalmam." ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, 36 puanla Premier Lig'de ikinci sırada bulunuyor. (sporx.com)