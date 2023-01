Ronaldo sağ olsun!

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayıyor. Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Suudi ekibinin,Golcü arayışındaki Fenerbahçe'nin bir süredir temasta olduğu Vincent Aboubakar, sarılacivertli takıma gelmeyi kabul etmişti. Süper Lig deviyle her konuda anlaşma sağlayanAncak Suudi Arabistan ekibi öyle bir hamle yaptı ki, tüm dünyada gündem oldu. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayan Al-Nassr, bu transferle gündemi altüst etti. Fenerbahçe ise bu transferi, her konuda anlaştığı Aboubakar'ın kulübünü ikna etmek için kullandı. 2016 ve 2020 yılında Beşiktaş formasınıDeneyimli isim, 2022 Dünya Kupası'ndaGüncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Vincent Aboubakar, 1 Temmuz 2021'de bedelsiz olarak Al-Nassr'a imza atmıştı.Aboubakar, Türkiye'de kendini kanıtladı. Bir golcü olarak her türlü yeteneğe sahip. Gittiği her takıma güç katar. Fenerbahçe'nin düzeni içindesantrfor arandığından modele de yüzde yüz uyum sağlar. Her şeyden öte, taraftara da heyecan verecek bir futbolcu. Oyuna ciddi şekilde farklılık getirir. Ama ihtiyaç var mı derseniz gol kralını barındıran, ligin en çok gol atan takımının santrfora neden ihtiyacı olsun? Aboubakar iki sezon önce şampiyonluk yolundadiyerek oynamayarak Beşiktaş'ı yalnız bıraktı. Böyle bir oyuncuya nasıl güveneceksiniz? Yani transferin iki yüzü var.Aboubakar, geçirdiği sakatlıklardan sonra fizik gücü olarak istenilen seviyeye gelemedi. İyi bir golcüdür, pozisyon sezisi kuvvetlidir. Orta saha arkadaşlarıyla da olumlu bağlantıya girebiliyor. Çok önemli bir santrfor olmasına rağmen Kamerun'da da fizik problemi yüzünden az süre aldı.