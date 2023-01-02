Ronaldo sağ olsun!

Sarı-lacivertlilerin ısrarla istediği Aboubakar için Al-Nassr’ın planları değişti. Suudi Arabistan kulübü, Ronaldo transferi sonrasında Kamerunlu golcüye ayrılık kapısını açtı. F.Bahçe makul bir bonservisle transferi bitirmek istiyor
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayıyor. Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Suudi ekibinin, VincentAboubakar'ın gidişine onay verebileceğiöğrenildi. Golcü arayışındaki Fenerbahçe'nin bir süredir temasta olduğu Vincent Aboubakar, sarılacivertli takıma gelmeyi kabul etmişti. Süper Lig deviyle her konuda anlaşma sağlayan 30yaşındaki Kamerunlu golcü içintek engel; kulübü Al-Nassr'dı.
ABOUBAKAR'DA RAKIP MANCHESTER UNITED
Ancak Suudi Arabistan ekibi öyle bir hamle yaptı ki, tüm dünyada gündem oldu. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayan Al-Nassr, bu transferle gündemi altüst etti. Fenerbahçe ise bu transferi, her konuda anlaştığı Aboubakar'ın kulübünü ikna etmek için kullandı. 2016 ve 2020 yılında Beşiktaş formasını 67 maçta giyen Aboubakar,35 gol-9 asiste imza atarken,bu iki sezonda da Süper Lig şampiyonluğuyaşamayı başardı. Deneyimli isim, 2022 Dünya Kupası'nda 3 maçta 2 gol-1 asistle turnuvayı tamamladı.İngiliz Daily Mail gazetesiise Kamerunlu golcü için ManchesterUnited'ın da devrede olduğunuiddia etti.
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Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Vincent Aboubakar, 1 Temmuz 2021'de bedelsiz olarak Al-Nassr'a imza atmıştı.
BİR GÖRÜŞ
Gürcan BİLGİÇ
Beşiktaş'ı bırakmıştı! Güvenebilir misiniz?
Aboubakar, Türkiye'de kendini kanıtladı. Bir golcü olarak her türlü yeteneğe sahip. Gittiği her takıma güç katar. Fenerbahçe'nin düzeni içinde ''hareketli'' santrfor arandığından modele de yüzde yüz uyum sağlar. Her şeyden öte, taraftara da heyecan verecek bir futbolcu. Oyuna ciddi şekilde farklılık getirir. Ama ihtiyaç var mı derseniz gol kralını barındıran, ligin en çok gol atan takımının santrfora neden ihtiyacı olsun? Aboubakar iki sezon önce şampiyonluk yolunda "sakatım" diyerek oynamayarak Beşiktaş'ı yalnız bıraktı. Böyle bir oyuncuya nasıl güveneceksiniz? Yani transferin iki yüzü var. Ve doğru, detaylı analiz yapılmasılazım. Eğer bir fırsat (maliyetidüşük) transferiyse elbettedeğerlendirilmeli.
BİR GÖRÜŞ
Ömer ÜRÜNDÜL: Fizik seviyesi düşük! Forvette oyuncu çok
Aboubakar, geçirdiği sakatlıklardan sonra fizik gücü olarak istenilen seviyeye gelemedi. İyi bir golcüdür, pozisyon sezisi kuvvetlidir. Orta saha arkadaşlarıyla da olumlu bağlantıya girebiliyor. Çok önemli bir santrfor olmasına rağmen Kamerun'da da fizik problemi yüzünden az süre aldı. Fenerbahçe'de forvethattında oynayacakçok sayıda oyuncu var.Karar kendilerinin.