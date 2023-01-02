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Giriş Tarihi: 2.1.2023 17:10

Spor Toto 1. Lig'de 20 ve 21. hafta programları belli oldu

AA
Spor Toto 1. Lig’de 20 ve 21. hafta programları belli oldu

Spor Toto 1. Lig'e verilen aranın ardından takımlar çalışmalarına devam ederken, 20 ve 21. hafta programları ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'te 20 ve 21. haftanın programları ve maçları yönetecek hakemler belli oldu. 20. haftanın açılış maçı 13 Ocak cuma günü oynanacak olan Altaş Denizlispor- Eyüpspor maçı ile başlayacak.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, 1. LİG'DE 20 VE 21. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:

20. HAFTA:

13 Ocak Cuma:

20.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor (Denizli Atatürk)

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Dyorex Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Çaykur Rizespor (Aktepe)

16.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-Sakaryaspor (Gürsel Aksel)

15 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Yeni Malatyaspor-Bodrumspor (Yeni Malatya)

19.00 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16 Ocak Pazartesi:

20.00 Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)

21. HAFTA:

20 Ocak Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Altınordu (Yeni Sakarya Atatürk)

21 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bayçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor (Eryaman)

19.00 Altay-Pendikspor (Alsancak Mustafa Denizli)

22 Ocak Pazar:

13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor (Çaykur Didi)

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Spor Toto 1. Lig'de 20 ve 21. hafta programları belli oldu
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