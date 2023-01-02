Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş haftayı bay geçecek

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası, yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Beşiktaş, bu haftayı BAY geçecek. Siyah-beyazlılar, geride kalan 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Kara Kartal, bir sonraki hafta sahasında oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarına ise 3 günlük aranın ardından bugün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılar, akşam idmanıyla çalışmalarını sürdürecek.Sezona Teknik Direktör Valerien Ismael ile başlayan ancak 11. haftada Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayıran ve takımı bir kez daha Şenol Güneş'e emanet eden Beşiktaş, tecrübeli teknik adamla çıktığı 4 müsabaka Ümraniyespor ve Adana Demirspor maçlarından galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ile berabere kaldı. Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda 7 puan topladı.