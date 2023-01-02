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Giriş Tarihi: 2.1.2023 13:06

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş haftayı bay geçecek

İHA
Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş haftayı bay geçecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasını BAY geçecek. Siyah-beyazlılar, ligde 18. haftada oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ise bugün başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası, yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Beşiktaş, bu haftayı BAY geçecek. Siyah-beyazlılar, geride kalan 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Kara Kartal, bir sonraki hafta sahasında oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarına ise 3 günlük aranın ardından bugün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılar, akşam idmanıyla çalışmalarını sürdürecek.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 4 MAÇTA 2 GALİBİYET
Sezona Teknik Direktör Valerien Ismael ile başlayan ancak 11. haftada Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayıran ve takımı bir kez daha Şenol Güneş'e emanet eden Beşiktaş, tecrübeli teknik adamla çıktığı 4 müsabaka Ümraniyespor ve Adana Demirspor maçlarından galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ile berabere kaldı. Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda 7 puan topladı.

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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş haftayı bay geçecek
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