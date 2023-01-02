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Giriş Tarihi: 2.1.2023 09:44

Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor, yarın Ümraniyespor'a konuk olacak

AA
Spor Toto Süper Lig’de Hatayspor, yarın Ümraniyespor’a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, 17. hafta yarın oynanacak 2 maç ile başlayacak. Hangi Kredi Ümraniyespor evinde Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Günün bir diğer önemli karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Fraport Tav Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan ve 16. sırada yer alan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-beyazlı ekipte kart cezalıları Onur Ergün ve Samuel Adekugbe, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.

Hatay ekibi, bugün İstanbul Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini bekleyecek.

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Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor, yarın Ümraniyespor'a konuk olacak
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