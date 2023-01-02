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Giriş Tarihi: 2.1.2023 10:30

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ikinci devre hazırlıklarına başladı

İHA
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ikinci devre hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ligin ikinci devresinin hazırlıkları için Antalya’da kampa girdi. Kırmızı-lacivertli ekip, bugün gerçekleştireceği antrenmanla Teknik Direktör Gökhan Ünal yönetiminde ikinci yarının çalışmalarına resmen başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de yer alan Altınordu, ligin ikinci devresinin hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi. Gökhan Ünal yönetiminde gerçekleştirilecek kampa tüm oyuncuların katılacağı açıklandı.

10 Ocak Salı gününe kadar Antalya'da kamp yapacak Altınordu, aynı gün İzmir'e dönecek ve ikinci yarı hazırlıklarına Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde devam edecek. Öte yandan kırmızı-lacivertliler, Antalya'da bir tane de özel maç yapacak.

BU SEZON SADECE 3 GALİBİYET ALDI
TFF 1. Lig ekibi Altınordu, bu sezon sadece 3 galibiyet aldı. 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunan Altınordu, 13 puanla 18. sırada yer alıyor.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ikinci devre hazırlıklarına başladı
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