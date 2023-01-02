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Giriş Tarihi: 2.1.2023 15:45 Son Güncelleme: 2.1.2023 15:46

Trabzonspor'da scout ekibinin son gözdesi John-Kymani Gordon

Trabzonspor’da scout ekibinin son gözdesi John-Kymani Gordon

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da golcü arayışı sürüyor. Antalya kampında Abdullah Avcı'nın bizzat izleme şansı bulduğu John-Kymani Gordon, Trabzonspor scoutlarının ilgisini çekti.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Maxi Gomez'in gol kısırlığı çektiği anlarda destek atacak bir golcü arıyor… Umut Bozok bu görevi tam anlamıyla yerine getiremedi. Bu yüzden TFF'nin getirdiği U-21 statüsü kapsamında bir oyuncu bakılıyor.

İlk etapta gündeme Argentinos II'de oynayan Lautaro Ovando geldi. Araştırmalar devam ediyor. Bordo-mavili scoutların ilgisini çeken bir başka oyuncu da Antalya kampında Abdullah Avcı'nın bizzat izleme şansı bulduğu John-Kymani Gordon oldu.

Kendilerine karşı İngiliz ekibinin formasını giyen 19 yaşındaki oyuncunun yeteneklerini beğenen Avcı bir süredir takip edilmesi yönünde rapor vermişti.

Son olarak Crystal'ın U-21 takımının PSG'nin U-21 takımını 7-0 yendiği maçta şov yapan ve 3 gol atan Gordon için Avcı "elimizden geleni yapalım" raporu verdi.

Gordon için en büyük sıkıntı, İngiltere'de alt yaş milli takımlarında sadece 1 maçta forma giymiş olması. (sporx.com)

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Trabzonspor'da scout ekibinin son gözdesi John-Kymani Gordon
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