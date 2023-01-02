Trabzonspor’dan 3 mevkiye transfer! Doğukan Sinik, Efecan Karaca ve Halil Akbunar...

Trabzonspor, ara dönemde sağ kanat, merkez orta saha ve forvete takviye yapmayı planlıyor. Bordo-mavililerde Visca'nın sakatlığı, Hamsik ve Djaniny'nin ayrılma ihtimalleri yönetim ve teknik heyetin hesaplarının değişmesine neden oldu.
Trabzonspor'dan ara dönemde transfer beklenmiyordu. Ancak Edin Visca'nın sakatlığı, Marek Hamsik ve Djaniny Semedo'nun ayrılma ihtimalleri nedeniyle yeni bir transfer planlamasına gidildi. Visca'nın durumu sonrasında sağ kanat için Doğukan Sinik, Efecan Karaca ve Halil Akbunar'ın ilk sıralarda yer aldığı öğrenildi. Masouras'ın da yenidengündeme gelme ihtimalibulunuyor.
KOMİTE KARAR İÇİN TOPLANACAK
Merkez orta sahaya transfer yapılıp yapılmayacağını Marek Hamsik'in durumu belirleyecek. Napoli'ye geri dönme ihtimali bulunan 35 yaşındaki futbolcu, Trabzon'dan ayrılırsa bu bölge için de harekete geçilecek. Ayrıca Djaniny'ninSuudi Arabistan'dan gelmesimuhtemel teklifi değerlendirmesihalinde forvetbölgesine de takviyegerçekleşecek. Konu hakkında son karar önümüzdeki günlerde yapılacak olan transfer komitesi toplantısında verilecek.