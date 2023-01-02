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Giriş Tarihi: 2.1.2023 09:16

Trabzonspor'un oyuncusu Marek Hamsik'e ülkesinde devlet nişanı verildi

AA
Trabzonspor’un oyuncusu Marek Hamsik’e ülkesinde devlet nişanı verildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Marek Hamsik'e Slovakya'nın spor alanında olağanüstü gelişimine katkı sağladığı ve ülkenin yurt dışındaki prestijini arttırdığı için Cumhurbaşkanı Zuzano Kaputova tarafından II. Ludovit Stur nişanı verildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Slovakya'nın bağımsızlığının 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Kaputova tarafından kamuya mal olmuş 28 kişiye devlet nişanı verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Marek Hamsik de Slovakya'nın spor alanında olağanüstü gelişimine katkı sağladığı ve ülkenin yurt dışındaki prestijini arttırdığı için 'II. Ludovit Stur' nişanına layık görüldü." ifadesine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, törende konuşan Cumhurbaşkanı Kaputova'nın Hamsik için "Belki de en ünlü ödül sahibi, eski Slovakya milli takım futbolcusu ve kaptanı Marek Hamsik'tir." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

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Trabzonspor'un oyuncusu Marek Hamsik'e ülkesinde devlet nişanı verildi
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