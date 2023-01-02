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Giriş Tarihi: 2.1.2023

UEFA: Arda’yı takip edin!

UEFA: Arda’yı takip edin!
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler dillerden düşmüyor. Performansıyla ve yeteneğiyle futbolseverleri kendine hayran bırakan Arda'ya, Avrupa futbolunun patronundan övgü geldi. UEFA, 2023'te takip edilmesi gereken ve Avrupa futbolunda ön plana çıkabilecek futbolculara dair bir liste paylaştı. Bu listede milli oyuncu da yer aldı. Arda için top sürme kabiliyeti ve savunmayı delen pasları nedeniyle "Türk Messi" ifadesi kullanıldığını belirten UEFA, Avrupa Ligi performansıyla da genç yıldız adayının dikkat çektiğini vurguladı.

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UEFA: Arda’yı takip edin!
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