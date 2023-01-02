UEFA: Arda’yı takip edin!

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler dillerden düşmüyor. Performansıyla ve yeteneğiyle futbolseverleri kendine hayran bırakan Arda'ya, Avrupa futbolunun patronundan övgü geldi. UEFA, 2023'te takip edilmesi gereken ve Avrupa futbolunda ön plana çıkabilecek futbolculara dair bir liste paylaştı. Bu listede milli oyuncu da yer aldı. Arda için topsürme kabiliyetive savunmayıdelen paslarınedeniyle"Türk Messi" ifadesikullanıldığını belirten UEFA, Avrupa Ligi performansıyla da genç yıldız adayının dikkat çektiğini vurguladı.