Vitor Hugo: Şampiyonluk çok önemliydi

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Vitor Hugo, Brezilya'nın Lancenet internet sitesine kısa bir röportaj verdi. Vitor Hugo, verdiği röportajda "Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaşması çok önemliydi ve 100 maça ulaşmak benim için büyük onur" ifadelerini kulllandı.

"100 MAÇA ULAŞMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR"

Başarılı olmak için daha fazla çalışacağını belirten Vitor Hugo, "Türkiye'nin devlerinden Trabzonspor için 100 maça ulaşmak benim için büyük onur. Bu formayla tarih yazmaya devam etmeyi umuyorum, bunun için çok çalışacağım kolektif ve bireysel başarılarla dolu bir yıldı" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Bordo-mavili futbolcu şöyle devam etti: "Geçen sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak kapatmak bizim için çok önemliydi. Bunu başardık. Ayrıca bu sezona da Süper Kupa'yı kazanarak başladık. Maçların çoğunda oynayabildim ve şimdiye kadar yaptığımız her şey için çok mutluyum. Yeni başarılar için takım olarak daha çok çalışacağız. Taraftarımız yanımızda olduğu sürece bizim başaramayacağımız şey yok." (sporx.com)

