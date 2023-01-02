Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Wout Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!
Giriş Tarihi: 2.1.2023 15:22

Wout Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

Wout Weghorst’un kalma ihtimali zorlaşıyor!

Süper Lig'de zirve yarışında geride kalan Beşiktaş transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda, takımdaki geleceği en çok merak edilen isim Wout Weghorst... Hollandalı golcünün alınıp alınmayacağı belirsizliğini korurken yıldız ismin kalma ihtimali güçleşiyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u mağlup eden Beşiktaş, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor. Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını kapatmak isteyen ve takıma takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda durumu en çok merak edilen isim Wout Weghorst...

Takıma kiralık katılan Hollandalı yıldız performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Takımdaki diğer kiralık isimlerle birlikte Weghorst'un durumu da merakla bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta kiralık oyuncuların, önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacakları merakla beklenirken, en büyük sıkıntı Weghorst'ta yaşanacak gibi görünüyor.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Beşiktaş'ın Weghorst ile yola devam etmek isteyeceğini belirterek, "Satın alma opsiyonu 10 milyon euro. Weghorst da burada mutlu, opsiyonuna çok fazla takılmamak lazım" demişti.Ancak Beşiktaş'ın Weghorst ile devam etme olasılığı gittikçe zorlaşıyor.

Çünkü Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, İngiltere Championship'te şampiyonluğa koşuyor ve seneye büyük ihtimalle Premier Lig'de olacak.

İkinci ligde oynamak istemediği için Beşiktaş'a gelen Weghorst ikna edilse de, 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bedeli siyah-beyazlı yönetimi ikiye bölmüş durumda.Ocak ayında oyuncu ve İngiliz ekibiyle masaya oturulacak.Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkan Weghorst, 8 gol attı.Bu karşılaşmalarda 4 de asist yaptı. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Mardin'de feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart
Milli Piyango Bilet Sorgulama 2023: Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçları kazandıran numaralar tam sıralı liste açıklandı!
FETÖ’cü hâkime İYİ Parti sahip çıktı
SON DAKİKA: e-Devlet'te devrim gibi yeni uygulama! Milyonları ilgilendiriyor: Fuat Oktay açıkladı
Sevinç İnönü'nün yeğeni savcıyı kafasından vurmuştu! Yalı magandası olayında flaş gelişme
Armageddon
SON DAKİKA | 7. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandı! İşte madde madde fiyatlar
SON DAKİKA: 2022'de Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı! Başkan Erdoğan resmi rakamları duyurdu...
Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: HDP'li Ebru Günay polise ve askere tecavüz iftirası attı
ARKADAŞINA GÖNDER
Wout Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA