Wout Weghorst’un kalma ihtimali zorlaşıyor!

Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u mağlup eden Beşiktaş, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor. Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını kapatmak isteyen ve takıma takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda durumu en çok merak edilen isim Wout Weghorst...

Takıma kiralık katılan Hollandalı yıldız performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Takımdaki diğer kiralık isimlerle birlikte Weghorst'un durumu da merakla bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta kiralık oyuncuların, önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacakları merakla beklenirken, en büyük sıkıntı Weghorst'ta yaşanacak gibi görünüyor.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Beşiktaş'ın Weghorst ile yola devam etmek isteyeceğini belirterek, "Satın alma opsiyonu 10 milyon euro. Weghorst da burada mutlu, opsiyonuna çok fazla takılmamak lazım" demişti.Ancak Beşiktaş'ın Weghorst ile devam etme olasılığı gittikçe zorlaşıyor.

Çünkü Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, İngiltere Championship'te şampiyonluğa koşuyor ve seneye büyük ihtimalle Premier Lig'de olacak.

İkinci ligde oynamak istemediği için Beşiktaş'a gelen Weghorst ikna edilse de, 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bedeli siyah-beyazlı yönetimi ikiye bölmüş durumda.Ocak ayında oyuncu ve İngiliz ekibiyle masaya oturulacak.Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkan Weghorst, 8 gol attı.Bu karşılaşmalarda 4 de asist yaptı. (Fotomaç)