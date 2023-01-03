Atletico Madrid’de Çağlar Söyüncü planı! Sezon sonu beklenmeyecek

Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü'yle anlaşmak üzere olduğu ve İspanyol ekibinin sezon sonunu beklemeden Leicester City'i ikna edebileceği belirtildi.

Bu sezon Leicester City'nin gözden çıkardığı milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'yle görüşen Atletico Madrid'in başarılı stoperi ikna ettiği ifade edildi. Sezon sonunda transferi bonservis ödemeden bitirmek isteyen Atletico'nun Ocak ayında Çağlar'ı kadrosuna katmak için Leicester City'le son bir görüşme yapacağı kaydedildi.

İspanyol ekibinin Leicester City'i uygun bir bonservise ikna ederse Çağlar Söyüncü'nün sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

2018'te Freiburg'dan Leicester City'e 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de bu zamana kadar çıktığı 125 maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı. 26 yaşındaki stoper bu sezon ise sadece 1 maçta 72 dakika forma şansı bulabildi. (Milliyet)

