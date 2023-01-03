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Giriş Tarihi: 3.1.2023 09:04 Son Güncelleme: 3.1.2023 09:17

Beşiktaş'ta Saiss'in durumu şüpheli

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ta Saiss’in durumu şüpheli

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mücadelesinde oynaması beklenen Faslı stoper dün takımla çalıştı. Ancak fiziksel olarak beklenenin altında kaldı. En küçük risk halinde maçta görevlendirilmeyecek.

Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss, takımın savunmadaki sorunlarının çözümü için önemli bir isim olarak görülüyor. Dünya Kupası'nda olağanüstü performans gösteren ve kaptanlığını yaptığı Fas ile tarih yazan 32 yaşındaki futbolcunun dönüşü herkesin en merak ettiği konuydu. Turnuvada yaşadığı adale yırtığı sebebiyle yaklaşık 3 haftadır sahalardan uzak kalan Saiss, dün akşam takımla antrenman yaptı. Kasımpaşa maçında sahaya sürülmesi planlanan hatta dönüşüyle sistem değişikliği dahi denenecek olan Saiss, beklentilerin altında kaldı.

Yapılan kontrollerde sakatlığının etkilerini tam manasıyla atlatmadığı, fiziksel olarak biraz gerilediği gerekçesiyle cumartesi oynanacak maçta 11'de yer almasının çok zor görüldüğü belirtildi. Başarılı futbolcu maç gününe kadar her antrenmanda kontrol altında tutulacak. Yeniden bir sakatlık yaşaması istenmeyen Saiss, en küçük risk halinde maçta görevlendirilmeyecek.

MONTERO'YA BÜYÜK DESTEK
Bu arada Montero'nun zor günlerinde takım arkadaşları ve Beşiktaş camiası büyük destek veriyor. 23 yaşındaki oyuncunun kısa süre önce doğan oğlu, hastanede yaşam savaşı veriyor. Beşiktaş Kulübü paylaşımları ile Montero'ya moral verirken takım arkadaşları da hastaneye giderek desteklerini gösteriyor.

GHEZZAL 3 HAFTAYA KADRODA
Öte yandan Rachid Ghezzal, uzun süren sakatlığında artık son demleri yaşıyor. Cezayirli futbolcu, Kasım ayı başında ABD'de ameliyat olurken en iyi ihtimalle 4 ay sonra sahalara döneceği belirtilmişti. Ancak tedavi sürecinin olumlu gitmesi ile planlar değişti. Topla çalışmalara başlayan yıldız isim, 3 hafta içerisinde takımın maç kadrosuna girecek ve toplamda 2.5 ayda geri dönüş olacak.

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Beşiktaş'ta Saiss'in durumu şüpheli
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