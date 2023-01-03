Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bodrumspor'da kaleci Ali Türkan takımdan ayrıldı
Giriş Tarihi: 3.1.2023 11:03

Bodrumspor'da kaleci Ali Türkan takımdan ayrıldı

DHA
Bodrumspor’da kaleci Ali Türkan takımdan ayrıldı

Spor Toto 1'inci Lig'de devre arasına 32 puanla 3'üncü sırada girip ara transferde ilk olarak golcü Dever Orgill'i kadrosuna dahil eden Bodrumspor, kaleci Ali Türkan ile yollarını ayırdı.

Yeşil-beyazlılarda son 1.5 sezondur forma giyen 35 yaşındaki file bekçisi Çorum FK ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte şampiyonluk yaşadığımız kalecimiz Ali Türkan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ali Türkan'a bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Ali Türkan bu sezon 1'inci Lig'de 7 maçta Bodrumspor kalesini korudu. Dış transferde de arayışlarını sürdüren Ege ekibi, Idrissa Camara ile anlaşma aşamasına geldi.

Ülkemizda daha önce Vavacars Fatih Karagümrük ve Hangikredi Ümraniyespor formaları giyen 24 yaşındaki Senegalli oyuncunun en kısa zamanda Bodrumspor'a imza atacağı bildirildi. Camara, bu sezonun ilk yarısını Fransa 2'nci Lig ekibi Dijon'da geçirdi. Oyuncu, Dijon'da 14 maça çıkıp gol sevinci yaşayamadı. Devre arasında Antalya'da kampa giren Bodrum'da teknik direktör İsmet Taşdemir'in 49'uncu doğum günü kutlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne fırına sığındı! Şoförü kaçtı Diagne kaldı!
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den 'Özerklik' itirafı!
Son Dakika | Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Baykal fotoğrafının sırrı
SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için tarih belli oldu! İki Bakan detayları açıklayacak
Yalı müraisi
Müthiş takasta düğümü Türkiye’nin duruşu çözdü
İzmir’deki vinç kazasında 6 kişi can vermişti! Facianın görüntüleri ortaya çıktı
Eda Taşpınar'dan camide skandal poz! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrumspor'da kaleci Ali Türkan takımdan ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA