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Giriş Tarihi: 3.1.2023 19:19 Son Güncelleme: 3.1.2023 19:21

Fenerbahçe'den VAR kayıtları açıklaması! "Futbolu kirleten..."

İHA
Fenerbahçe’den VAR kayıtları açıklaması! Futbolu kirleten...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan VAR kayıtları sonrası Fenerbahçe’den açıklama yapıldı. VAR kayıtlarını dehşet ve üzüntü içinde takip ettikleri belirtilen açıklamada, “Birçok takımın kaderiyle oynayan, Süper Lig'in adalet çerçevesinde yönetilmediğinin fotoğrafı olan bu kayıtlar, Türk futbol tarihine geçecek kara bir lekedir. Futbolu kirleten bu isimlerin, futbolumuzdan silinmelerini temenni ediyoruz” denildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, TFF tarafından Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklanması sonrası resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Türk futbolunda bir milat olması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "resmi kaynaklar aracılığıyla" ilk kez açıklanan VAR kayıtları üzerine bu açıklamayı yapmayı sorumluluk kabul ediyoruz. Kamuoyu vicdanlarını rahatsız eden, 25 Aralık 2022 tarihinde oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş ve 29 Aralık 2022 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını dehşet ve üzüntü içinde takip ettik.

Hem zirve hem de düşme hattında birçok takımın kaderiyle oynayan, Süper Lig'in adalet çerçevesinde yönetilmediğinin fotoğrafı olan bu kayıtlar, Türk futbol tarihine geçecek kara bir lekedir. Bununla beraber Türk futbolunun marka değerinin bu durumda olmasının büyük unsuru olan kronikleşmiş hakem facialarından futbolumuzun temizlenmesi için de bir milattır. Sezonlardır üst üste yaşanan kaosa sebep olan olayların bugün sadece bir kısmı gün yüzüne çıkmışken; Türkiye Futbol Federasyonu ilk kez önlem ve aksiyon alma odaklı bir tavır ortaya koymuştur. Bu tutum şeffaf yönetim anlayışının en samimi göstergesidir. Kendilerine sorumluluk sahibi bu tavırları için teşekkür ederiz.

Futbolumuzda yaşanan skandallara dair milat olarak kabul ettiğimiz bu adımı son derece değerli buluyor, hakem atamaları ve hakem performanslarının takipçisi olacağımızı vurguluyoruz.

Ayrıca hakem hatasının da ötesinde, olağanüstü bir durum olarak gördüğümüz bu yaşananlarla ilgili gelişmelerin ve atılacak adımların da takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Futbolu kirleten bu isimlerin ve bu isimlerin eğer varsa Türk futbol paydaşları arasındaki her bir uzantılarının, futbolumuzdan silinmelerini temenni ediyoruz."

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Fenerbahçe'den VAR kayıtları açıklaması! "Futbolu kirleten..."
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