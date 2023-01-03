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Giriş Tarihi: 3.1.2023 14:03

Galatasaray'da Baran Aksaka imzayı attı! İşte yeni maaşı

Galatasaray’da Baran Aksaka imzayı attı! İşte yeni maaşı

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde de harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip, genç futbolcusu Baran Aksaka'nın alacağı ücrete zam yaparak sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

Galatasaray 'da bir taraftan şampiyonluk mücadelesi devam ederken diğer taraftan bir çok futbolcunun sözleşmesine düzenleme geliyor. Yakın zamanda Nelsson ve Yunus Akgün'le yeni sözleşme imzalanmıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim ayrıca genç futbolculardan Baran Aksaka, Emin Bayram ve Metehan Baltacı'nın da sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyordu. Galatasaray'da ilk imza Baran Aksaka'dan geldi. Baran Aksaka'nın sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.


SÖZLEŞMESİNİ 2026'YA KADAR UZATTI!
19 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'la 1 Temmuz 2022'de imzaladığı 3 yıllık sözleşmesi vardı. Sarı-Kırmızılı yönetim Baran Aksaka'nın kontratını 2026 yılına kadar uzattı. Ayrıca genç futbolcuya zam yapıldı. Bu sezon 500 bin TL kazanacak Baran Aksaka 2023-2024 sezonunda 1 milyon TL, 2024-2025 sezonunda 1.5 milyon TL ve 2025-2026 sezonunda ise 2 milyon TL alacak. Genç yıldız adayının sözleşmesinde ayrıca maç başı ve ekstra bonuslar da bulunuyor.

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Galatasaray'da Baran Aksaka imzayı attı! İşte yeni maaşı
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