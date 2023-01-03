Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: "Tuz koktu!"

Galatasaray Kulübü, Antalyaspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı ve sert ifadeler kullanıldı.

Galatasaray'ın açıklamasında "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadeleri kullanıldı.

Bunun üzerine Fenerbahçe, Jorge Jesus'un basın toplantısından bir kesit paylaştı ve "40 saniyede gerçekler!" yazarak Galatasaray'a cevap verdi.