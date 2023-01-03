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Giriş Tarihi: 3.1.2023 23:39 Son Güncelleme: 3.1.2023 23:42

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: "Tuz koktu!"

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gönderme: Tuz koktu!

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi hedef alan bir açıklama yaptı ve "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü, Antalyaspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı ve sert ifadeler kullanıldı.

Galatasaray'ın açıklamasında "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadeleri kullanıldı.

Bunun üzerine Fenerbahçe, Jorge Jesus'un basın toplantısından bir kesit paylaştı ve "40 saniyede gerçekler!" yazarak Galatasaray'a cevap verdi.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: "Tuz koktu!"
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